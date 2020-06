Dieser Michael Kohlhaas ist so einer, von dem man sich nicht nur in Pandemie-Zeiten fernhalten will. Kann man aber nicht. Denn das, was die „Bühne Cipolla“ da zum Abschluss der Bühnensaison in Kevelaer auf die Bretter des Bühnenhauses brachte, war so intensiv, dass eine spürbare Gänsehaut die coronabedingten Lücken im Zuschauerraum vollständig ausfüllte.

Die Bühnenfassung, die 2017 Premiere feierte und die Autor, Schau- und Puppen-Spieler, Regisseur, Bühnen- und Maskenbauer Sebastian Kautz aus Kleists Klassiker machte, ist in vielerlei Hinsicht besonders...