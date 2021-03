Die Stadt Kevelaer veranstaltet aktuell die „Themenwoche Wasser“ – was bisher geschah Auf den Spuren des Wassers

Liss Steeger erklärt die Anwendung des Armbeckens. Screenshots: Video Stadt Kevelaer

Dass Wasser zwar für uns eine Selbstverständlichkeit, für viele Menschen aber auch heute noch nicht frei zugänglich ist, darauf machte auch in diesem Jahr der Weltwassertag aufmerksam. Unter dem Motto „valuing water“ („Wasser wertschätzen“) hat die Abteilung „Tourismus & Kultur“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer zu diesem Anlass in den vergangenen Tagen virtuelle Aktionen gestartet, die das lebenswichtige Element in den Mittelpunkt rücken.

Den Start machte Liss Steeger mit einem Gang durch den Solegarten St. Jakob. Und in der Theorie dürften die Zuschauer*innen nun immerhin wissen, wie die Kneipp-Anwendungen vor Ort durchzuführen sind. Das Wassertreten als „bekannteste und beliebteste Anwendung“, die Nutzung des Armbeckens und Kneipp-Anwendungen wie das Trockenbürsten oder Waschungen fanden ihren Platz in den Ausführungen der engagierten Schriftführerin des Kneipp-Vereins Gelderland, die auch im Nachgang auf dem YouTube-Kanal der Stadt Kevelaer zu finden sind.

„Wer bemüht ist, sein eigenes Glück zu suchen, ist auch den anderen gerne behilflich dabei. Ich hoffe, dass ich Ihnen etwas behilflich sein konnte, Ihr Glück zu finden. Probieren Sie es aus“, schließt Steeger nach rund sieben Minuten ihre Darbietung mit einem Motto von Sebastian K…