Die Vorweihnachtszeit ist eingeläutet – und wie jedes Jahr begleitet das Niederrheinische Museum mit einer eigenen Ausstellung diese Zeit der Besinnlichkeit und des Übergangs. Mit der neuen Museumsleiterin Veronika Hebben gibt es allerdings etwas Neues zu entdecken.

„Es ist keine klassische Krippenausstellung, wie es hier sonst üblich war“, machte sie deutlich. „Die Krippen sind in Xanten zu sehen.“

In Zusammenarbeit mit dem Dombauarchiv in Köln, zu dem sie aufgrund ihres früheren Studiums dort noch viele Drähte hat, hat man mit Werken aus dem eigenen Bestand eine Kabinettausstellung unter dem Titel „Durch die Nacht drei Wandrer ziehn“ auf die Beine gestellt. „Der Titel basiert auf einem Gedicht von Annette Droste-Hülshoff, die sich auf die drei Weisen beruft“, erläuterte Hebben im Rahmen der Eröffnung.

Die Ausstellung mit insgesamt 32 Exponaten beschäftigt sich dabei explizit mit der Darstellung der Heiligen drei Könige in der Kunst, deren Geschichte im Matthäus-Evangelium beginnt, wo von „Mogoi“ – also Sterndeutern – die Rede ist, die von einem Stern zum neugeborenen Jesus nach Bethlehem geführt wurden.

Die chronologisch aufgebaute Ausstellung zeigt dabei bildhauerische Arbeiten, Radierungen, Gemälde, Federzeichnungen, Grafiken und Lithografien

