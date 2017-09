Damit das Lesen zum Vergnügen wird

Die Wände sind in einem Lindgrün gestrichen, Regale mit neuen Sachbüchern verschiedenster Interessensgebiete stehen darin. An der Decke hängt ein Mobile mit einem großen Blatt und vielen Schmetterlingen. Zwei Sitzgruppen laden zum Lesen ein und Plakate, die für Bücher werben hängen an der Wand. Maximilian, Pia, Mia, Larissa, Marwin, Linda, Jona und Jos haben die neue Schülerbücherei in der St…