Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie

Am 10. März 2024 lud die die Kolpingsfamilie Kevelaer zur alljährlichen Mitgliederversammlung ein. Um 8.30 Uhr traf man sich zum gemeinsamen Gottesdienst. Es folgte das gemeinsame Frühstück im St. Antonius-Pfarrsaal. Die Versammlung wurde um 10:30 Uhr durch den Sprecher des Vorstandes, Lothar Teeuwsen, eröffnet. Insgesamt nahmen 67 Mitglieder an der Versammlung teil.

Pfarrer em. Josef Cornellissen beginnt den geistlichen Impuls mit der Lesung des Evangelium nach Mt 5,13-16, „Ihr seid das Salz der Erde …“. Er schließt mit einem Zitat Adolph Kolpings zum Gedenken der verstorbenen Mitglieder des bisherigen Jahres 2024, Rolf Michels, Hans Venmann, Henny Boers, Franz-Josef Hälker und Heinrich Rogmann.

Durch den ehemaligen Vorsitzenden, Rudi van Aaken, wird der ehemalige Präses, Pfarrer em. Josef Cornellissen, zum Ehrenpräses der Kolpingsfamilie Kevelaer ernannt. Van Aaken bedankt sich bei ihm für die Teilnahme an den zahlreichen Terminen und die gute Vorbereitung verschiedenster Anlässe in den insgesamt 20 Jahren seiner Tätigkeit. Damit prägte er diese wie kein anderer vor ihm, zumal kein Präses, seit Gründung der Kolpingsfamilie im Jahre 1905, länger im Amt war als er.

Aufgrund der Abwesenheit von Bruder Wolfgang verliest Lothar Teeuwsen anschließend den Jahresbericht der Kopingsfamilie. Anschließend trägt der Kassierer, Reiner Kascher, den Kassenbericht vor. Der Bericht weist einen ausgeglichenen Jahresbestand aus.

Es folgt der Bericht der Kassenprüfer Bernd Lütke-Glanemann und Antonius Kamps, vorgetragen durch Antonius Kamps. Dieser hatte keine Beanstandungen bezüglich der Kassenführung und beantragte die Entlastung des Kassierers und des Vorstandes. Dies wurde einstimmig, mit Enthaltung des Vorstandes angenommen.

Turnusgemäß muss ein Kassenprüfer jährlich neu bestimmt werden. Für Bernd Lütke-Glanemann wurde Norbert Jansen einstimmig gewählt. Zweiter Kassenprüfer bleibt Antonius Kamps.

Krankheitsbedingt scheidet Rudi van Aaken nach 21 Jahren Vorstandsvorsitz aus. Lothar Teeuwsen bedankt sich bei ihm für seine lange, erfolgreiche und vereinsprägende Arbeit. Als Dank für seine Tätigkeit erhält Rudi van Aaken, wunschgemäß, einen Pfirsichbaum und einen Gutschein.

Neu ins Leitungsteam wird einstimmig, in geheimer Wahl, Herbert Heister gewählt. Weitere Vorschläge zur Besetzung der freigewordenen Position gab es nicht. Nach der letzten Wahl in 2023 hatte sich Rainer Niersmann für die vakante Stelle als Pressewart gemeldet und diese seither auch ausgefüllt. Nun wurde er formell, einstimmig, in den Vorstand gewählt. Abschließend wird Rudi van Aaken einstimmig als Beisitzer in den Vorstand gewählt.

Nach dem Fabian Plaep seinen Rücktritt aus dem Leitungsteam erklärt hat, ist die Stelle zur Pflege der Internetpräsenz vakant. In der Versammlung konnte sich niemand hierfür finden. Fabian wird, als Dank für seine Arbeit im Vorstand, noch ein Abschiedsgeschenk nachgereicht.

Zum Punkt „Verschiedenes“ berichtet Norbert Kascher über den Besuch der Feuerwehr in der vergangenen Woche und gibt einen Ausblick auf die nächsten Termine und Fahrten. Außerdem berichtet er, dass die Kolpingsfamilie sich 2025 wieder an dem Rosenmontagszug beteiligen möchte. Die Organisation dafür hat Michael Rütten übernommen.

Die Versammlung endet um 11:35 Uhr mit dem gemeinsamen Singen des Kolping-Liedes.