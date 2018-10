Es war wohl einer der ungewöhnlichtsten Konzerteröffnungem im Martinstift. Statt der Begrüßung durch Gastgeberin Irmgard Hardt betraten Trompeter Bernd Gründjens und seine Kollegen von „qbrass“ mit einem eigenen Stummfilm-Sketch die kleine Bühne im Foyer der Einrichtung.

Nach und nach traten Gründjens, Matthias Kaenders (Schlagzeug), Marcel Valks (Posaune), Christian Hüpen (ebenfalls Trompete) und Bernd Winkels an der Tuba ein. Sie staubten das Klavier ab, schüttelten Rostwasser aus der Trompete und amüsierten das Publikum mit mehreren Gags. „Es ist alles eingerostet nach der Sommerpause und es gibt wieder die Sehnsucht nach Klängen“, sagte Hardt.

In dem etwas mehr als einstündigem Konzert unternahm die fünfköpfige Combo in ihrem typischen Bläser-Sound ein…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Eine bunte Reise durch die Musikwelt 0,49 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by