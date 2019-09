Wie funktioniert eigentlich so ein Gradierwerk? Welchen Nutzen hat es für den Besucher? Wie wird es in die Infrastruktur und in die Marketingstrategien der Wallfahrtsstadt eingebunden? Und nicht zuletzt: Wann wird‘s fertig und was kostet der Spaß? Fragen gab‘s genug und viele wurden bei der ersten öffentlichen Baustellenführung im Solegarten St. Jakob auf der Hüls durch Projektleiterin Sandra Kimm-Hamacher auch beantwortet.