Schon die weiß-blaue Begrüßung am Eingang deutete darauf hin, was die Besucher der Kindertageseinrichting an diesem Nachmittag erwarten würde. Fesche Erzieherinnen im Dirndl, entsprechend gekleidete Eltern und vor allem die Kinder in ihren Trachten gaben beim zweiten „Wiesenzauber“- Oktoberfest ein farbenfrohes Bild ab.

Überall hingen kleine blauweiße Flaggen, die Decken der Tische waren so dekoriert, dass man sich ein bisschen bayrisch fühlen konnte. „Das ist ein Familienfest – verbunden mit einem Tag der offenen Tür“, sagte Einrichtungsleiterin Simone Wäger und verteilte am Eingang Wertmarken für Essen und Trinken.