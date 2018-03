Konfirmandinnen und Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer stellten sich in einem Gottesdienst vor. Mit selbst formulierten Texten zeigten sie, was sie im Unterricht gelernt hatten und erzählten der versammelten Gemeinde, was Glauben für sie bedeutet. „Das vergangene Wochenende haben wir alle zusammen auf dem Wolfsberg verbracht und haben Mika Purba, eine Pfarrerin aus Indonesien, kennengelernt. Sie hat uns von ihre…



Konfirmandinnen und Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer stellten sich in einem Gottesdienst vor. Mit selbst formulierten Texten zeigten sie, was sie im Unterricht gelernt hatten und erzählten der versammelten Gemeinde, was Glauben für sie bedeutet.

„Das vergangene Wochenende haben wir alle zusammen auf dem Wolfsberg verbracht und haben Mika Purba, eine Pfarrerin aus Indonesien, kennengelernt. Sie hat uns von ihrer Heimat erzählt. Der Evangelische Kirchenkreis Kleve unterhält eine Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Silindung auf Sumatra. In diesem Jahr kommen Jugendliche aus Silindung zu uns in den Kirchenkreis. Wir können sie kennenlernen und uns mit ihnen austauschen.

Kirchliche Partnerschaften sind da, um voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu helfen. Unsere Evangelische Kirchengemeinde Kevelaer engagiert sich auch noch über die Kindernothilfe in Bolivien. Wir wollen nicht, dass Kinder arbeiten müssen. Außerdem unterstützen wir seit vielen Jahren Patenkinder aus Bolivien. Unser derzeitiges Patenkind heißt Lourdes und ist 9 Jahre alt…

