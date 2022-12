Angelika und Dr. Roland Klein setzen sich wieder für die Menschen in Benin ein Kuscheltiere aus Kevelaer für den guten Zweck

Angelika und Dr. Roland Klein engagieren sich mit der Stiftung APH für Menschen in Benin. Foto: Freya

Wer in den kommenden Wochen die Gemeinschaftspraxis von Angelika Klein und Dr. Roland Klein in Kevelaer betritt, wird im Empfangsbereich von niedlichen Kuscheltieren begrüßt. „Das ist unsere jährliche Kuscheltier-Aktion“, erklärt das für die Aktion pro Humanität (APH) engagierte Ehepaar. Immer vor Weihnachten sollen die Kuscheltiere mit ihren unwiderstehlichen Knopfaugen das Herz der Patientinnen und Patienten erobern, um dann gegen eine Spende ein neues Zuhause zu finden.

Die ursprüngliche Idee war, dass die kuscheligen Genossen auf direktem Weg nach Benin gelangen, wo sich die Stiftung APH für die Bevölkerung einsetzt. „Das geht aber aus hygienischen Gründen schon nicht. Und Hand aufs Herz: Was sollen Kuscheltiere in Benin?“, macht die engagierte Ärztin deutlich. Da ist was dran. Die Spenden aus der Kuscheltier-Aktion werden sinnvoll eingesetzt. „Die gehen direkt an einen Sozialfond in Benin“, berichtet Angelika Klein.

Der Leiter des Krankenhauses (aufgebaut und unterstützt durch die APH; das KB berichtete mehrfach), Dieudonné Bouba, gründete vor Jahren einen Sozialfond, um daraus Familien zu unterstützen, für die eine Krankenbehandlung zu teuer ist. „Ein Arbeitnehmer in Benin verdient etwa 75 Euro im Monat“, erklärt Dr. Roland Klein. Das ist nicht viel. Erkrankt dann noch ein Familienmitglied, sind nicht selten finanzielle Probleme vorprogrammiert. So kostet zu…