Die Welt steht Kopf und nahezu alle Veranstaltungen bis in den Sommer hinein wurden bereits abgesagt, aber „The Show must go on“, meinen die Kulturveranstalter der Wallfahrtsstadt. Die neuen Stücke für die Spielzeit 2020/2021 sind nämlich bereits gebucht und das Kulturprogramm liegt druckfrisch vor.