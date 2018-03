Birgit Ginter der Leiterin des Jona-Kindergarten der Evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer, ist Partizipation der Eltern von den Kinder, die die pädagogische Einrichtung besuchen wichtig. Auf Initiative des Elternrates wurden Projekttage zur gesunden Ernährung, zum Verzicht auf Zucker und in der Passionszeit in Anlehnung an „7 Wochen Ohne“, der Fastenaktion der evangelischen Kirche, durchgeführt. Hierbei sollte der religionspädagogische Aspekt – sich mi…