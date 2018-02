Die Winterpause war ungeplant kurz für die DJK Twisteden. Bereits Anfang Februar ging es für die Mannschaft von Trainer Andreas Holla in der Bezirksliga wieder los, das kurzfristig angesetzte Nachholspiel gegen den SV Walbeck verloren die Schwarz-Weißen prompt. Lediglich ein weiteres Testspiel wurde in der Kürze der Zeit absolviert, am Mittwochabend (20 Uhr) geht es nun mit dem Auswärtsspiel beim VfL Tönisberg weiter. In die Rückrunde ging es unterdessen ohne personelle Veränderungen im Kader.



Viel Zeit blieb Holla in den vergangenen Wochen nicht, um die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde zu stellen. Dennoch zeigte sich der Twistedener Erfolgscoach zufriede…

