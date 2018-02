Am Mittwochmorgen, 14. Februar 2018, gegen acht Uhr erfasste eine 24-jährige Frau aus Geldern mit ihrem Pkw einen 25-jährigen Radfahrer aus Kevelaer im Kreuzungsbereich Rheinstraße / Rosenbroecksweg. Der 25-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Die 24-Jährige befuhr in ihrem Mercedes Vito den Rosenbroecksweg in Richtung Rheinstraße. Nachdem sie zunächst gehalten hatte, bog sie nach rechts auf die Rheinstraße ab, dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der 25-Jährige hatte den Radweg der Rheinstraße in Richtung Klever Straße (B 9) befahren. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden und verbleibt dort stationär. Polizisten regelten für die Dauer der Unfallaufnahme im Kreuzungsbereich den Verkehr.