Die Tiger trauern um Rudi Joosten

Die Schießsportgemeinschaft aus Kevelaer (SSG) nimmt Abschied vom Erfolgstrainer Rudi Joosten. Der Gründungsvater hatte mutig seinen letzten großen Kampf angenommen, ihn aber nicht gewinnen können. Im Alter von 71 Jahren ist Rudi Joosten im Kreise seiner Familie eingeschlafen.

Sein größter Wunsch, den Bundesligameistertitel, konnte sich der gebürtige Kevelaerer 2019 noch erfüllen, dann musste er bereits viele seiner geliebten Tätigkeiten in und um den Verein krankheitsbedingt abgeben.

Mit seinem Einsatz hat er Kevelaer zur Talentschmiede des Rheinischen und des Deutschen Schützenbundes entwickelt. Sinnbildlicher Erfolg seiner Trainerarbeit und seinem guten Draht zur Jugend ist die Entwicklung und Prägung der aktuellen sportlichen „Golden Generation“ der SSG, die in und für Kevelaer seit Jahren Sportgeschichte schreibt. Dabei verstand sich Rudi Joosten als Türöffner. „Ich kann den Schützen den Schlüssel zum Erfolg zeigen und erklären. Aber das Schloss öffnen müssen die Sportler selber“.

Er erkannte früh, wer von seinen Schützlingen genügend Talent und Ehrgeiz besaß, und hat sie dementsprechend gefördert. Mit sehr viel Ruhe und Gelassenheit hat er seinen Schüler*innen nicht nur das Schießen beigebracht, sondern zeigte ihnen auch, wie man mit Mut und Selbstvertrauen mehr erreichen kann. Dabei war ihm immer wichtig, dass der Spaß an erster Stelle steht.

Einige Schützlinge sind heute Nationalmannschaftsmitglieder, Deutsche Meister, Europameister, Vizeweltmeister, Teilnehmer an Jugendolympiaden und haben Dank seiner Technik- und Basisarbeit noch eine glänzende sportliche Zukunft vor sich.

In Kondolenzschreiben ehemaliger Schüler*innen heißt es: Tina L.:„Du hast meine gesamte Kindheit geprägt. Wir hatten eine wahnsinnig tolle Zeit, die mir immer gut in Erinnerung bleiben wird. Wenn ich an meine Kindheit zurück denke, steht der Name Rudi Joosten ganz weit oben auf meiner Liste.“

Franziska S.: „Jemand, der nie aufgehört hat, an mich zu glauben. Ich habe Rudi viel zu verdanken und bin unendlich froh, solch einen tollen Trainer und vor allem Menschen kennengelernt zu haben.“

Nach 15 Jahren Vorstandsvorsitz gab Joosten im letzten September seinen Posten an Lambert Janshen ab und wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Bruder Georg Joosten übernahm den stellvertretenden Vorsitz. Sein Vermächtnis, unter anderem die Erweiterung der Vereinsanlage, wird in seinem Sinne weitergeführt. Denn neben der langfristigen Nutzung der Halle im Sportzentrum Hüls ist auch die Sanierung der Anlage mit maßgeblichen Mitteln aus dem Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ gesichert. Und auch die Erweiterung der Vereinsanlage, die gleichzeitig als Landesleistungsstützpunkt Sportschießen dient, ist auf einem guten Weg.

Sonderpreis der Stadt

Bei seiner langjährigen Trainer- und Vereinsarbeit hat Rudi Joosten über 40.000 Stunden ehrenamtlich geleistet. Für diese auch stadtprägende Vereinstätigkeit wurde die SSG und damit maßgeblich Rudi Joosten in 2019 mit dem Sonderpreis der Stadt Kevelaer für Marketing ausgezeichnet

Trotz seines Ausstieges, stand er weiterhin mit seinem fachmännischem und umfassenden Rat zur Verfügung. Die Mitglieder der SSG-Familie verlieren nicht nur einen Vereinsmanager sondern einen Menschen mit einem sehr großen Herzen, welches nun nicht mehr schlägt.