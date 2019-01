Zum dritten Mal wird die Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer die Liveübertragung aller Bundesliga-Wettkämpfe auf Sportdeutschland.tv wagen. Am 5. und 6. Januar treten die größten nationalen und internationalen Luftgewehr-Spezialisten in der Mehrzweckhalle auf der Hüls zu den letzten Vorrundenwettkämpfen in der Saison 2018/19 an.