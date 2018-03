Die Seniorenabteilung der Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer erzielt bei den Bezirksmeisterschaften Treppchenplatzierungen. Wer sagt, dass nur die jungen Mitglieder der SSG Kevelaer Medaillen entgegen nehmen können? Auch die „Old Tigers“ belegten bei den diesjährigen Bezirksmeisterschaften mit dem Luftgewehr-Auflage hervorragende Ergebnisse.

So konnte Karl-Heinz Koenen bei den Senioren II mit 313,4 Ringen den ersten Platz belegen. Ebenfalls Gold ging an Henk Willems mit 315,7 Ringen bei den Senioren IV. Helmar Pircher erzielte 314,1 Ringe und wurde ebenfalls Erster bei den Senioren V.

Bronze ging an Willi Koppers, der bei den Senioren II 312,5 Ringe erzielte. Wilma Lohmann erzielte 310,9 Ringe; auch sie nahm bei den Senioren III Bronze in der Einzelwertung sowie zusammen mit Theo Vloet und Helmar Pircher in der Mannschaftswertung entgegen.