Gemeinsam ohne Alcohol“ – eine Selbsthilfegruppe trifft sich unter Leitung des Gründers und Moderators Uwe Hoppmann seit über 15 Jahren. Im Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe, im offenen Gespräch und in dem Bewusstsein, Hilfsbereitschaft erwarten zu können, Akzeptanz zu erfahren und ein zufriedenes Leben in Abstinenz führen zu können, kommen die Teilnehmer zusammen. „Gemeinsam ohne Alcohol“ ist kein Schreibfehler. Hoppmann: „Wir wollten ein Alleinstellungsmerkmal und anders sein als andere bekannte Selbsthilfegruppen. Die Anonymen Alkoholiker, der Kreuzbund oder Al-Anon haben überregionale Satzungen, die wir nicht wollten. Mit einem C wird sonst Alkohol in Deutschland nicht geschrieben und jeder kann uns dadurch finden.“

Das Kevelaerer Blatt war zu einer Gruppenstunde von „Gemeinsam ohne Alcohol“ eingeladen, die jeden Montag ab 19.45 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Kirche, Brunnenstraße 70, stattfindet. Dies zeigt, dass die Mitglieder zu ihrer Erkrankung stehen und sich nicht verstecken. Es kommt nicht immer die gleiche Anzahl an Teilnehmern, aber um die 20 Personen sind es fast immer.

Eine große Tischrunde ist aufgebaut und mit Kaffee oder einem Glas Wasser sitzen sechs Frauen und zwölf Männer drum herum. Man kennt sich untereinander. Bei dem Treffen sind ausnahmsweise einmal keine Angehörigen anwesend, die sonst gern gesehen werden. Alle haben Krankenhaus­erfahrungen mit Entgiftungen. Einige haben lang…

