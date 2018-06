Für Eva Gerats gingen drei Wochen Berufspraktikum bei den Stadtwerken in Kevelaer zu Ende. Für sie war es eine aufregende, lehrreiche aber auch sehr schöne Zeit.

Die intelligente und freundliche junge Frau ist gehandicapt und auf den Rollstuhl angewiesen.

Ihre körperlichen Einschränkungen beruhen auf eine durch Frühgeburt aufgetretene Cerebralparese (Spastik). Wenn man sie so an dem Schreibtisch sitzen sieht und sie in ihrer sehr angenehmen und ausgewählten Ausdrucksweise spricht, merkt man ihr die Einschränkungen kaum an. Ihre schulische und berufliche Laufbahn war scheinbar nicht immer einfach, dennoch geht sie zielstrebig ihren Weg.

Die 25-Jährige erzählt, dass sie nach ihrem Hauptschulabschluss in Kevelaer drei Jahre die Handelsschule im Haus Rheinfrieden in Rhöndorf besucht hat und dort den Handelsschulabschluss mit Erfolg absolvierte.

Zurzeit absolviert sie eine dreijährige Ausbildung in einem Berufsbildungswerk in München…

