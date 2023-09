War das Wetter Samstag noch verhalten, zeigte sich die Sonne am Sonntag beständig Gut besuchtes Fest auf dem „ Naturhof Kevelaer “

/ von Geertje Wallasch

Esel Hugo war beim Hoffest besonders beliebt bei den Kindern. Foto: gee



Schon sehr früh war der Parkplatz am Samstag mit vielen Autos gefüllt. Um 12 Uhr vormittags wurde das Fest eröffnet und sollte an diesem Tag noch bis 18 Uhr gehen. Am Sonntag ging es bereits um 10.30 Uhr weiter bis 17 Uhr am Nachmittag.

Schon von weitem hörte man den Klang eines Dudelsackes. Einige Musiker der ‚The Castle Pipers‘, einer „Pipe & Drum“-Band aus Wassenberg, waren auf dem Hoffest von Dunja Berendsen und Stephan Schmitz. „So habe ich das Steigerlied ja noch nie gehört“, bemerkte ein Besucher, „Glück auf, Glück auf“, sang er leise mit.

Viele Besucher und Besucherinnen hatten sich bereits eingefunden, um den als „Jubiläumsfest“ angekündigten zweiten Geburtstag des Naturhofes an der Altwettener Straße in Wetten mitzufeiern. Sogar aus Köln kamen interessierte Menschen, um sich den Hof anzuschauen. Über die Fernsehsendung „Land & lecker“ des WDR waren sie auf den Hof am Niederrhein aufmerksam geworden.

Bei schottischer Musik fehlten auch die „Highlandgames“ nicht. Die durfte man selbst auch ausprobieren. Besonders die Kinder und Jugendlichen nutzten ihre Chance, so wie es die Organisierenden gedacht hatten. Der Verein „Paradise Punks“ aus Grefrath, der schon zum sechsten Mal in diesem Jahr deutscher Meister in den Highlandgames wurde, hat es sich zur Aufgabe gemacht, besonders Jugendliche zu fördern, Sport zu machen. Katharina Möllmann von den Paradise Punks sagte: „Wir wollen die Jugend nach draußen locken!“ Dabei waren auch die ‚Battle Hogs‘ aus Erkelenz, die sich ebenfalls besonders der Jugendförderung verschrieben hab…