Zu dem besonderen Patrozinium begrüßte Basilika-Organist Elmar Lehnen die rund 40 Zuhörer in der Kerzenkapelle. „Ich bin selber unheimlich gespannt, was sich dahinter verbirgt“, wünschte er für das Programm „Klassikfantasie“ des Organisten Matthias Zeller und Daniel Schmahl an Trompete und Flügelhorn „eine entspannte, klangvolle Stunde.“ Die beiden Musiker stimmten sich derweil im Kirchenschiff an der Orgel auf das Konzert ein…