Der Abiturjahrgang des KvGG traf sich in Kevelaer u.a. zu einer Themenführung durch die Stadt Klassentreffen der Abiturientia von 1970 nachgeholt

Die Teilnehmenden des Klassentreffens stellten sich dem KB zum Gruppenfoto. Foto: DdB

Nachdem das für das vergangene Jahr geplante Klassentreffen coronabedingt ins Wasser fiel, wurde am vergangenen Samstag und Sonntag das Klassentreffen des Abiturjahrgangs 1970 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums gebührend nachgeholt.

19 ehemalige Abiturient*innen waren zum runden Jubiläum nach Kevelaer gekommen. Die weiteste Anreise hatte dabei Barbara Ziehm, die seit 1983 in Schottland lebt. Am Samstag ging es nach einem Essen beim Goldenen Löwen zu Fuß zum Bauerncafé Büllhorsthof nach Winnekendonk, zurück zur Einkehr bei Alt Derp und am Sonntag stand nach einem Frühstück beim Goldenen Löwen eine Stadtführung mit Margret Meurs an.

Stadtführerin Margret Meurs hatte für dieses 50. Abiturjubiläum eine besondere Stadtführung vorbereitet. In etwa 2,5 Stunden ging es unter dem Motto „Wie hat sich Kevelaer in 50 Jahren verändert?“ durch die Stadt. Die Tour begann an der Muschel am Priesterhaus, die das Vorbild für das Gradierwerk war, über die Amsterdamer Straße, wo Loni Köhler lange eine Pommesbude hatte, über die Gipsskulptur „Tod des heiligen Josef“ beim Marienkindergarten, über den neuen Edeka-Markt, den Stolperstein fü…