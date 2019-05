Seit etwa 18 Jahren gibt es die Spielgruppe „Die Küken“. Mit großer Zufriedenheit ist diese Spielgruppe für Kinder vor dem Kindergarteneintritt in den Räumlichkeiten der Evangelisch-Freikirchlichen Kirche in der Händelstraße in Kevelaer untergebracht. Zwei große Räume und ein schöner Garten sind dort liebevoll für die Kleinen eingerichtet und genutzt worden. Doch jetzt steht die Zukunft der Spielgruppe in den Sternen. Ab August hat die Kirchengemeinde den schon lange laufenden Vertrag nicht mehr verlängert.