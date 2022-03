Offener Ganztag veranstaltet Waffelbacken und übergibt den Erlös von 484 Euro an APH OGS der Hubertusschule organisiert Hilfe für die Ukraine

Die Kinder der OGS der 4. Klasse der Grundschule St. Hubertus organisierten ein Waffelbacken. Den Erlös übergaben sie und die OGS-Koordinatorin Anette Erretkamps (r.) an Heike Waldor-Schäfer und Dr. Elke Kleuren-Schryvers (l, m.) von der Aktion pro Humanität. Foto: nick

Dass die Gespräche der Erwachsenen und die Berichterstattung in den Medien über den Krieg in der Ukraine auch an Grundschulkindern nicht spurlos vorübergehen, dürfte jedem halbwegs berechtigt Erziehungsberechtigten klar sein. Dass sich aber Viertklässler*innen von selbst fragen, was sie tun können, um in dieser Kriegssituation anderen zu helfen, ist schon eine Besonderheit. Und dass sie den Hilfeweg gleich selbst beschreiten und alles selbst organisieren, schon gleich gar. Man kann nur den symbolischen Hut ziehen vor den Kindern des Offenen Ganztages der 4. Klasse der Hubertusgrundschule in Kevelaer.

Alles selbst gemacht

Waffeln backen und für den guten Zweck verkaufen, das erlöste Geld spenden für die notleidende Bevölkerung in der Ukraine – die Grundschulkinder begeisterten sich praktisch gegenseitig für diese Idee. Anette Erretkamps, Koordinatorin des Offenen Ganztags an der Hubertusschule, musste gar nicht groß eingreifen. „Die Schülerinnen und Schüler haben das alles selbst organisiert“, sagt sie. Zutaten, Waagen, Waffeleisen, Einteilung in Arbeitsgruppen, ja selbst ein eigenes Marketing mit selbstgeschriebenen Plakaten und Handzetteln – die selbstverständlich auch selbst unter die Leute gebracht wurden – gab es. Und selbst als der Verkauf am Mittwoch, 9. März, 15 Uhr, etwas schleppend startete, weil bei fast allen Küchenwaagen die Batterien den Geist aufgegeben hatten, sorgten die Kids mit Hilfe ihrer Eltern schnell für Abhilfe. Eine Schlange vor der Ausgabe blieb dennoch nicht aus, schließlich mussten insgesam…