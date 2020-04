Am kommenden Montag fängt auch für die Viertklässler der St. Franziskus-Grundschule in Twisteden, die wie alle Schulen dieses Landes auf Grund der Corona-Krise geschlossen wurde, der Unterricht wieder an. Wie dieser aussehen soll, das weiß Tanja Kocken, Leiterin der St. Franziskus-Grundschule, auch noch nicht so genau. Die Vorbereitungen für den Schulbeginn am 4. Mai 2020 aber sind getroffen. Der Bauhof der Stadt Kevelaer unterstützte das Lehrerkollegium beim Umstellen der Tische, der Hausmeister sorgte für volle Seifenspender und Einmalpapiertücher zum Abtrocknen...