Am 24. April 1949 empfingen in der Marien-Basilika zu Kevelaer 240 Mädchen und Jungen ihre erste Heilige Kommunion. Margret Mülders und Agnes Plönes können sich noch ziemlich genau an dieses Ereignis erinnern. Denn auch die beiden Frauen gehörten vor 70 Jahren mit ihrer Mädchenklasse zu den Kommunionkindern.