Einbruch in Büro eines Seniorenheims

Schreck zu nächtlicher Stunde: Am Freitag, 3. Mai, gegen 0.40 Uhr, hebelten unbekannte Täter am Pastoratsweg ein Fenster zu einem Büro eines Seniorenheims auf. Die Täter kletterten in das Büro und entwendeten einen Safe, den sie vor dem Gebäude in eine Schubkarre stellten. Eine Angestellte hatte verdächtige Geräusche gehört und die Polizei verständigt. Die Polizeibeamten sahen noch einen Einbrecher, der in ein angrenzendes Waldstück flüchtete. Er war mit einem hellen Kapuzenpullover bekleidet. Den Safe müssen aufgrund des Gewichts mindestens zwei Täter aus dem Fenster getragen haben. Ihre Beute ließen sie zurück.

Hinweise auf die Täter bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.