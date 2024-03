Landesweiter Warntag

Der „landesweite Warntag“ findet in diesem Jahr am Donnerstag, 14. März 2024, statt. Dabei lösen um 11 Uhr die zuständigen Leitstellen in ganz Nordrhein-Westfalen – also auch im Kreis Kleve – die vorhandenen digitalen Sirenen aus. Der Probealarm setzt sich aus der folgenden Kombination von Sirenentönen zusammen: „Entwarnung – Warnung – Entwarnung“. Die Entwarnung erfolgt dabei durch einen einminütigen Dauerton und die Warnung durch einen einminütigen Heulton, der auf- und abschwillt. Zum Abschluss ist erneut ein einminütiger Entwarnungs-Dauerton zu hören. Die Signale werden in einem Abstand von fünf Minuten ausgelöst. Ziel des Warntages ist es, die In-frastruktur zu testen und zugleich das Thema Warnung wiederholt in den Fokus zu rücken.

Für eine umfassende Warnung der Bevölkerung werden mehrere Warnmittel zeitgleich eingesetzt. Auch diese werden am Warntag getestet. Ebenfalls um 11 Uhr wird seitens des Landes die „Warn-App NINA“ ausgelöst. Den sogenannten „Warnmix“ ergänzen darüber hinaus Warnungen über „Cell Broadcast“. Dies ist ein Mobilfunkdienst, mit dem Nachrichten – auch ohne Installation einer App – unmittelbar auf das Handy oder Smartphone geschickt werden. Im Lokalradio Antenne Niederrhein wird in den Nachrichten um 11.00 Uhr auf den Warntag hingewiesen. Gegen 11.07 Uhr unterbricht der Sender dann das laufende Programm, um das Live-Einsprechen aktueller Gefahrenwarnungen zu testen.

Daneben haben die Initiatoren des landesweiten Warntags einen Vertrag mit dem Anbieter großformatiger digitaler Werbetafeln geschlossen. Auf den Tafeln dieser Anbieter erscheinen um 11 Uhr ebenfalls Informationen.