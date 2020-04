Kreis Kleve schweigt zu Ressourcen

Bundesweit wird sie kommuniziert, die Zahl der vorhandenen und die Zahl der belegten Intensivbetten in Deutschlands Kliniken. Denn in der Covid-19-Pandemie ist diese Zahl der Schlüssel dazu, ob weniger als ein Prozent der Erkrankten oder – wie zum Beispiel in Italien – rund sieben Prozent sterben. Gibt es keine Behandlungsplätze mehr, sterben nicht nur zusätzliche schwer erkrankte Covid-19-Patienten, sondern auch Herzinfarktpatienten oder Verkehrsunfallopfer können nicht mehr behandelt werden. Weil dieses Szenario auch für Deutschland nicht ausgeschlossen werden kann, haben Ärzteverbände auch bei uns gemeinsam Triage-Regeln entwickelt, die festlegen, welche Patienten im Zweifel sich selbst überlassen werden, wenn die Ressourcen in den Kliniken nicht mehr ausreichen. Wie nah dran an einem solchen Extrem ist die Versorgungssituation im Kreis Kleve?