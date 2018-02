Wie die Oberfläche der neuen Hauptstraße nach dem Umbau aussehen wird, ist durch den beschlossenen Entwurf bekannt. Über die weitere Ausstattung mit Leuchten, Bänken und Abfallbehältern ist aber noch nicht entschieden worden. Die Auswahl der Leuchten steht nun als nächstes an. Muster verschiedener Leuchtentypen sind am Bauhof zur Besichtigung aufgestellt und werden am 15. Februar erläutert.

So wie das alte Pflaster der Hauptstraße genügen auch die Leuchten nicht mehr den heutigen Anforderungen. Im Zuge der Umbaumaßnahme müssen sie ersetzt werden. Damit die Leitungen dafür an die richtigen Stellen gelegt werden können, ist in nächster Zeit über den Leuchtentyp zu entscheiden. Anzahl und Standort der einzelnen Lampen sind nämlich abhängig von der Art der Leuchte. Die Stadtwerke haben nun sechs verschiedene Muster zur Besichtigung am Bauhof aufgestellt. Dort am Rosenbroecksweg kann sich nun jeder einen Eindruck von der Wirkung der verschiedenen Leuchten machen.

Neben einer historisierenden Altstadtleuchte finden sich dort fünf moderne Formen, so wie es im Masterplan für die Gestaltung der Innenstadt vorgeschlagen wird. Auch die Denkmalpflege hatte sich für einen modernen Leuchtenstil ausgesprochen. Bei den modernen Mustern geht es zunächst nur um die Leuchtenköpfe. Da von den Herstellern teilweise keine Maste mitgeliefert wurden, sind einige Leuchten auf Standardmaste gesetzt worden, die aber nicht in der Hauptstraße verwendet werden sollen.

In der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr sind die Muster in den nächsten Wochen eingeschaltet. So kann sich jeder auch ein Bild von der Wirkung bei Dunkelheit machen. Die Lichtintensität und Lichtfarbe werden aber nach Auswahl des Lampentyps noch auf die Hauptstraße angepasst. Niemand soll sich deshalb von den bei den Mustern noch unterschiedlichen Lichtstärken und Farben beirren lassen.

Besichtigungstermin

Wer weitere Erläuterungen zu den verschiedenen Leuchten haben möchte, ist herzlich zu einem Besichtigungstermin am Donnerstag, 15. Februar, um 19 Uhr vor Ort am Rosenbroecks­weg eingeladen. Mitarbeiter von den Stadtwerken stehen dann für Erklärungen und Fragen zur Verfügung. Natürlich kann sich auch jeder vorher und nachher zu den Leuchten und zu seinem Favoriten äußern.

Dies kann auf der Internetseite zur Stadtkernerneuerung geschehen (www.kevelaer-stadtkernerneuerung.de) oder direkt bei der Stadtverwaltung unter franz.heckens@kevelaer.de. Alle Anregungen und Stellungnahmen werden dem Stadtentwicklungsausschuss zur Kenntnis gegeben, der in einer der nächsten Sitzungen über die Beleuchtung entscheiden wird.