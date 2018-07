„Wo man singet, lass dich ruhig nieder, / Ohne Furcht, was man im Lande glaubt; / Wo man singet, wird kein Mensch beraubt; / Bösewichter haben keine Lieder.“ – Die Zeilen aus der Feder von Johann Gottfried Seume (1763–1810) fassen beinahe kürzest möglich zusammen, was zum einen inhaltliches Leitmotiv des jüngsten Konzerts des Familienchores der Basilikamusik gewesen ist, als auch das, was Wallfahrtsrektor Kauling in seiner Begrüßung noch einmal in Worte fasste.

Unter dem Motto „Friede, Friede – Ein Konzert zwischen Himmel und Erde“ hatte der Familienchor am vergangenen Freitag, 29. Juni ins Forum Pax Christ eingeladen und das nicht folgenlos: Beinahe jeder Stuhl war mit altersmäßig bunt gemischten Zuhörern besetzt. Unterstützt wurde das gut fünfzigköpfige Vokalensemble erstmals durch ein Streichquartett und in eingespielter Manier durch Christoph Spengler am Klavier sowie Jörg Seyffahrt am Schlagzeug.

Nach der musikalischen Begrüßung fand Pfarrer Kauling einige knappe einführende Worte und strich mit Blick auf die momentanen politischen Querelen in Europa heraus, dass uns trotz aller religiösen und kulturellen Unterschiede eines eine: unsere unveräußerliche Menschenwürde. Und musikalische Äußerungen wiederrum seien es, die in allen Kulturen der Erde eine wichtige und oft Gemeinschaft stiftende Rolle spielen. Zugleich begrüßte er mit Erzbischof Laurent Lompo aus dem Niger eine…

