Sonderverkauf von Büchern

Schon seit einiger Zeit werden im Museumsshop des Niederrheinischen Museums ausgesonderte Bücher mit unterschiedlichsten Themenschwerpunkten verkauft. So können wissbegierige Leseratten unter anderem etwas zur Niederrheinischen Geschichte, zur Geschichte Kevelaers, zur Kunstgeschichte oder Volkskunde, Künstlerbücher, Kataloge alter Ausstellungen, wie auch Belletristik und Werke über Architektur und Denkmalpflege in der Auslage finden. Der Sonderverkauf beinhaltet vor allem gebrauchte Bücher, die zu kleinen Preisen einen neuen Besitzer finden sollen. Der Erlös kommt dem Museum und dem Verein für Museumsförderung Kevelaer e.V. zugute. Da jedoch der Museumsshop immer nur einen kleinen Bestand fassen kann, werden am 5. August ab 11.00 Uhr in der überdachten und trockenen Museumspassage alle noch zu verkaufenden Bücher aus dem Lager geholt, um in neue Hände zu kommen. Das Stöbern lohnt sich diesmal also ganz besonders!