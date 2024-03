Drei neue Headliner

Vom 19. bis 21. Juli wird am Airport Weeze ein Wochenende lang Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit gefeiert, wenn „PAROOKAVILLE“ erneut Heimat für 225.000 „Citizens“ und mehr als 300 weltweit gefeierte DJs und Musikerinnen und Musikern wird.

Die Veranstalter verkünden pünktlich zum Frühlingsstart insgesamt 40 neue Acts für diese Festivalausgabe – darunter drei weitere Headliner, einen Special Act, besondere Kollaborationen und einige brandheiße Parookaville-Premieren.

In den letzten Jahren hat der deutsche DJ Robin Schulz über 800 Gold-, Platin- und Diamantauszeichnungen in mehr als 30 Ländern erhalten. Sein Mix aus House, Electro und Pop hat ihm Weltruhm eingebracht, seine Hits wie „Waves“, „Prayer in C“ und „Sugar“ sind aus dem Sommer einfach nicht wegzudenken. Robin Schulz ist mit seinem unverwechselbaren Sound ein Garant, wenn es um weltweite Summerhits geht – und mit diesem Vibe genau richtig in PAROOKAVILLE. Zuletzt trat Robin Schulz 2022 in der City of Dreams auf. Jetzt ist er am Freitag als Headliner auf der Mainstage zurück.

Der Festival-Sonntag erhält starken Zuwachs mit gleich zwei weiteren hochkarätigen Headlinern: Der niederländische DJ Don Diablo ist dem Trend immer einen Schritt voraus. Ob als DJ, Künstler oder Designer – Don Diablo schafft es immer wieder, kreative Grenzen zu überschreiten, und das mit vollem Erfolg.

Das Trio Above & Beyond ist seit zwei Jahrzehnten nicht mehr von der Spitze der elektronischenMusik wegzudenken. Neben ihrer weltweit großen Fanbase haben die Drei in ihrer Karriere einigeMeilensteine vorzuweisen. Neben der Gründung ihrer beiden Musiklabels und zwei GRAMMY-Nominierungen stieg ihr viertes Studioalbum „Common Ground“ auf Platz drei der Billboard-Album-Charts ein.

Bereits im vergangenen Jahr sorgte der Rapper Ski Aggu für Eskalation auf der Bill’s Factory. Durch den Song „Party Sahne“ begann 2022 seine steile Karriere, im Jahr 2023 erreichte Ski Aggu mit seinem Hit „Friesenjung“ in kürzester Zeit 1,5 Millionen Streams, worauf eine restlos ausverkaufte Tour und drei 1LIVE Kronen folgten. In diesem Jahr wird der Rapper als „Special Guest“ wieder in PAROOKAVILLE zu sehen sein.

Der DJ AC Slater hat es mit seinem Label „Night Bass“ und seinem besonderen Bass-Sound geschafft, sich eine eigene Sub-Community in der Dance-Szene aufzubauen. Gemeinsam mit dem Aufsteiger Curbi spielt er in diesem Jahr eine Special-Collaboration in PAROOKAVILLE. Curbi verzeichnet bereits mehrere Chart-Erfolge und eine stark wachsende Fan-Base.

Dr. Peacock hat das Frenchcore-Genre populär gemacht und gilt als Pionier der Szene. Sein Song „Trip to Valhalla“ ist einer der bekanntesten Frenchcore-Songs. Im vergangenen Jahr hat er die Citizens von PAROOKAVILLE bereits auf der Power Plant begeistert. Damit alle Frenchcore-Fans dabei sein können, wird er in diesem Jahr auf der größeren Bill’s Factory spielen.

Der Brite Joel Corry befindet sich auf einer echten Erfolgsspur. Seinen Durchbruch erlangte er mit seiner Single „Sorry“. In diesem Jahr wird er am Festival-Freitag wieder zu Gast in PAROOKAVILLE sein.

Der australische Drum & Bass-DJ LUUDE ist vor allem für seine Reworks bekannter Lieder bekannt. So hat er bereits mit seinem Remix des 80er-Jahre Hits “Down Under” und des 2000er Songs „Big City Life“ die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. In diesem Jahr ist der Australier bereits zum zweiten Mal zu Besuch in der City of Dreams.

Die Überflieger Yellow Claw sind seit fast einem Jahrzehnt auf den größten Bühnen der Weltvertreten. Mit ihrem Mix unterschiedlicher Genres wie Trap, HipHop, Electro und House sind Hits wie „DJ Turn it Up“ und „Till It Hurts“ entstanden, die von den Tanzflächen der Welt nicht mehrwegzudenken sind. Nach einem Jahr Pause kehren sie in diesem Jahr zurück nach PAROOKAVILLE.

Mit über 300 Acts bietet PAROOKAVILLE in allen Genres der elektronischen Musik Mega-Stars, Szene-Größen und spannende Newcomer. Auch im Juli werden wieder zahlreiche DJs erstmals bei Deutschlands größtem Electronic Music Festival performen, dazu zählen:

DJ Odd Mob gilt als einer der angesagtesten Upcoming-Acts der Szene. Seine genreübergreifenden und unkonventionellen Sounds begeistern die Massen weltweit. 2024 feiert Odd Mob seine PAROOKVILLE-Premiere.

Sonny Fodera zeichnet sich durch einzigartig gefühlvolle House-Musik aus. Seine weltweit beliebten Sounds bringt Sonny Fodera in diesem Jahr erstmals in die City of Dreams.

Weibliche Unterstützung erhält das Line-Up mit Hannah Laing. Die Schottin schaffte ihren Durchbruch mit der Single „Good Love“, die nach Erscheinen sogar von DJ-Star Tiesto geremixed wurde. Ihre Mischung aus Trance, Techno und House wird sie den Besucherinnen und Besuchern von PAROOKAVILLE in diesem Jahr erstmals in der Desert-Valley präsentieren.

Eine weitere Premiere feiert der Brasilianer Zerb in der City of Dreams. Mit seiner ersten Solo-EP„Still Unknown“ hat er sich von den Trends abgehoben und schaffte so die Grundlage, um seinem eigenen Weg zu verfolgen. Seinen besonderen Sound bringt Zerb in diesem Jahr zu PAROOKAVILLE.

Das norwegische House-Duo KREAM ist 2015 durch den „Talking Body Remix“ von Tove Lo bekannt geworden. Seitdem erhalten sie weltweit Aufmerksamkeit. Am Festival-Samstag spielen KREAM ihren House-Sound erstmals in der City of Dreams.

Der Vorverkauf für PAROOKAVILLE läuft weiterhin auf Hochtouren. Bereits 88 % aller Tickets sind verkauft.

Nachdem einige Kategorien zum VVK-Start im vergangenen Jahr sofort vergriffen waren, gibt es inzwischen auch in allen noch verfügbaren Ticketkategorien – u.a. Full-Weekend-Visa (inklusive Camping) sowie Tages-Visa für Freitag und Sonntag – nur noch sehr begrenzte Verfügbarkeiten.

Alle verfügbaren Tickets (ab 119,- Euro) sind erhältlich im Offiziellen Ticketshop des Festivals: https://tickets.parookaville.com.

Für Inhaberinnen und Inhaber des KulturPass sind die Tickets über die offizielle KulturPass-App erhältlich.