In der Zeit zwischen Montag, 21.45 Uhr, und Dienstag, 3. Juli 2018, 6.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Konrad-Adenauer-Straße einen schwarzen BMW X5 mit dem Kennzeichen KLE-B 9997. Das vier Jahre alte Fahrzeug war auf einem Stellplatz an einer Privatadresse geparkt.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.