Plattproater beim Mundartnachmittag

Der Förderverein für Geschichte und Mundart im Kreis Kleve „För Land en Lüj“ veranstaltet am Sonntag, dem 29.10.2023, 14.30 Uhr, Einlass 13.30 Uhr, im Bürgerhaus Uedem Agathawall 11, 47652 Uedem, seinen zentralen Mundartnachmittag.

Gemeinsam blicken der Heimat- und Verkehrsverein Uedem auf 50 Jahre und Land en Lüj auf 25 Jahre erfolgreiche Arbeit zurück. Bekannte Akteure möchten die Gäste wieder unterhalten. Unter dem Stichwort „Knolle-Queeke-Wortle en Spinat, van Planten en Mense bej ons“ singen und sprechen wieder bekannte Niederrheiner.

Pastor Alois van Doornick aus Kalkar/Uedem, Georg Cornelissen aus Bonn/Winnekendonk, Franz Wustmans aus Twisteden, Wem Spans aus Hülm, Hans van Leuven van de Kluus, de Plattproater Thekla Kerkmann und Mechtild Scharfschwert sowie die Paro-disten aus Uedem wollen wieder schöne Texte, Lieder, Sprüche in Mundart vortragen.

Mit besonderer Spannung wird eine erste Auswertung der Suche nach den Necknamen für Städte und Dörfer im Kreis Kleve erwartet. Der Initiator der Aktion, Georg Cornelissen, wird mit bekanntem Humor darüber berichten.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10,00 Euro, an der Tageskasse 12,00 Euro. Darin enthalten sind der Eintritt und ein Stück Kuchen mit einer Tasse Kaffee.

Karten sind im VVK in den Rathäusern Weeze, Uedem, Kevelaer und Goch sowie bei Geschenke Binn Uedem, in der Sparkasse Uedem und im Bürgerhaus Uedem zu erwerben.

Reservierungen sind möglich unter info@foerlandenluej.de bei Zahlung des Eintritts in Höhe von 10,00 Euro. Eine Kontoverbindung wird auf Anfrage mitgeteilt, die Karten an der Tageskasse hinterlegt.