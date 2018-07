Nach mehr als 38 Jahren im Dienst der Volksbank an der Niers wurde Norbert Kantner in der Kevelaerer Gaststätte „Zur Brücke“ bei Sürgers-Grevers im Kreise seiner Familie und Kollegen feierlich verabschiedet. So wie jede Brücke eine ‚Übergangslösung‘ ist, ist die Altersteilzeit eine ‚Übergangslösung‘ für den Ruhestand“, meinte Vorstand Wilfried Bosch. Er ließ die Stationen seines Berufslebens anhand der sechs Binsenweisheiten von Sepp Herberger Revue passieren, wie zum Beispiel „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“. Norbert Kantner begann seine Ausbildung am 1. August 1973 bei der Spar- und Darlehnskasse Issum, Zweigstelle Geldern. Vier Jahre später wechselte er zur Volksbank Kevelaer, wo er in der Hauptstelle sowie in der Geschäftsstelle Weeze eingesetzt wurde. Ab 1985 wurde er in Kevelaer auf der Busmannstraße Kassierer und behielt diesen Arbeitsplatz bis zum Eintritt in den Ruhestand. Nach Herbergers Weisheit „Elf Freunde müsst ihr sein“, hat er – wie er selber sagt -, immer in einem hervorragenden Team gearbeitet.

Wilfried Bosch bedankte sich bei Norbert Kantner für sein Engagement und das stetige Interesse an der Volksbank. Abschließend wünschte das Vorstandsmitglied dem neuen Pensionär „noch viele Jahre nach der Volksbank in bester Gesundheit, getreu seinem eigenen Lebensmotto ‚Das Leben ist zu kurz für irgendwann‘“.