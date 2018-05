Am besten, sagt Pastor Alois van Doornick, sollte man die Texte laut lesen. Denn dann werden viele der Wörter, die die Seiten seines neuen Buches füllen, besser verständlich. „Van de Äärd bess in dän Hemmel“ („Von der Erde bis in den Himmel“) heißt sein neues Buch, in dem er auf 240 Seiten Gedichte, Reden, Predigten und Bibeltexte auf Platt gesammelt hat. Zehn Jahre ist es her, seit er den Vorgängerband veröffentlichte, „in der Zeit hat sich eine Menge angesammelt“, sagt der Pfarrer aus Kalkar lächelnd.

Er hat die Erfahrung gemacht, dass sich viele Menschen öffnen, wenn er mit ihnen Platt spricht. Am Krankenbett ebenso wie in den Vereinen auf dem Land. Und doch muss er feststellen, dass das Platt immer weiter auf dem Rückzug ist. „Ein Ziel meines Buches ist, dass die Redewendungen und Wörter erhalten bleiben“, erklärt der Pfarrer, der sogar das passende Wörterbuch hat, wenn er mit seinem Platt am Ende ist. „Es gibt von Egon Schönberner den ,Wortschatz des unteren Niederrheins‘, da kann ich immer gut nachschlagen“, berichtet er. Doch trotz aller Bücher, „dass Platt verloren geht, ist nicht mehr umkehrbar“. Dabei sei es ein Ausdruck der Vielfalt der Kultur und der Bodenständigkeit. „Im Plattdeutschen kommt das Familiäre stärker zum Ausdruck“, ist er sich sicher. Gerade in der Seniorenseelsorge sei das ein wichtiges Thema.

So hat van Doornick sich dazu entschieden, die Texte in seinem Buch in einer gut lesbaren Schriftgröße zu drucken. Wer darin blättert, findet 50 verschiedene Titel, einige wenige davon auf Hochdeutsch.

Rund 100 Seiten sind gefüllt mit Texten „ütt et beste Buuk van de Wält“ – der Bibel. Nachdem der Pfarrer in früheren Büchern bereits das Lukas-Evangelium und das Buch Jona ins Plattdeutsche übertragen hat, hat er sich für das neue Buch insbesondere dem Markus-Evangelium gewidmet, das er komplett übersetzt hat. Außerdem hat van Doornick die Texte von Kohelet, dem Buch Rut, dem Buch Tobit und in Teilen das Buch der Sprichwörter auf Platt veröffentlicht. „Das sind schöne Geschichten, die Menschen haben schon damals gerne erzählt“, sagt van Doornick.

Die Texte des Pfarrers werden aufgelockert durch Fotos vom Niederrhein, außerdem hat Theresia Krosse Zeichnungen beigesteuert. „Van de Äärd bess in dän Hemmel“ gibt es nicht in Buchhandlungen, sondern nur in der Pfarrei und direkt beim Autor unter der Mailadresse vandoornick-a@bistum-muenster.de. Es kostet zehn Euro, das Geld wird komplett für die Kirchenfenster von St. Nicolai verwendet. Ein Postversand ist gegen Erstattung der Portokosten möglich.