Traditionell pilgern zahlreiche Gruppen und Einzelpilger zur Wallfahrtseröffnung und zum Wallfahrtsabschluss nach Kevelaer. Kein geringerer als Weihbischof Rolf Lohmann, der bis letztes Jahr noch Wallfahrtsrektor in Kevelaer war, schloss dieses Jahr die Pilgerpforte.

Die Basilika platzte aus allen Nähten. Das Hochfest Allerheiligen und der Abschluss des Wallfahrtsjahres wurde von einer großen Festgemeinde mitbegangen. Am Ende gab Pastor Gregor Kauling im Forum Pax Christi noch einen Überblick über das vergangene Jahr und bekannte: „Ich bin froh und dankbar, in Kevelaer angekommen zu sein.“ Der päpstliche Segen durch den Weihbischof, sowie die feierliche Prozession mit dem Reliquienschrein des hl. Liudger und hl. Willibrod Richtung Beichtkapelle bildeten den Abschluss der diesjährigen Wallfahrt.

„Herzlich willkommen zuhause bei Maria. Das trifft auf Dich an diesem Ort ganz besonders zu. Schön, Dich bei uns zu haben“, sagte Pastor Kauling zu Beginn der hl. Messe zum hier gut bekannten Weihbischof. Dieser definierte Heiligkeit am Hochfest Allerheiligen als „Leben im Blick auf Christus und Handeln im Blick auf die Menschen“.

In seiner Predigt ging er auf die Seligpreisungen Jesu in der Bergpredigt ein und stellte sie auf den Kopf. Denn heute, so der Weihbischof, würden die anerkannt sein und etwas gelten, die reich und mächtig sind, nicht di…

