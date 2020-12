Schon als Kind hatte Edmund Pitz-Paal besondere Freude an Umzügen und stellte Karnevalsumzüge oder kirchliche Prozessionen gerne mit Playmobil nach. Die Mutter ahnte früh, dass für dieses Kind mit Sinn für Prozessionen vielleicht mal ein ordnender Dienst bei der Kirche die richtige Aufgabe wäre. Noch heute sagt der Kirchenschweizer an Sankt Marien über sich: „Ich habe einfach Sinn und Feeling für Ordnung und Liturgie. Ich bin bei Prozessionen einfach in meinem Element.“ In diesem Jahr feiert Edmund Pitz-Paal in der Christmette sein 25-jähriges Wirken als Kirchenschweizer.