Beste Stimmung bei den diesjährigen Kirmesfeierlichkeiten in Winnekendonk „ Die können feiern “

/ von Hildegard van Lier

Strahlende Gesichter bei allen Beteiligten nach der Festkettenübergabe: (v.l.n.r) Christian Mülders (Präsident Gesellige Vereine WiDo), Britta Aben (Ehefrau des FKT), Ortsvorsteher Erich Reiser, Markus Aben (FKT), Adjutant Hans-Gerd Leenen, Bürgermeister Dominik Pichler. Fotos: HvL

Sichtlich bewegt nahm Markus Aben am Montag beim Festakt der Winnekendonker Kirmes die Festkette aus den Händen des Ortsvorstehers, Erich Reiser, und des Präsidenten der Geselligen Vereine, Christian Mülders, im Bürgerpark entgegen. „Eigentlich ist ja fast alles wie immer“, begann Markus Aben seine anschließende Rede. Dieses Mal aber sei es für ihn etwas ganz Besonderes. „Und dafür bin ich sehr dankbar“, richtete er seine Worte an die etwa 70 Mitglieder des Winnekendonker Musikvereins, die in diesem Jahr den festgebenden Verein stellen, an seinen Adjutanten, Hans-Gerd Leenen, und besonders an seine Frau Britta. „Danke für deine Geduld und deine Stärke“, sagte er und gab ihr zur Belohnung einen Kuss.

Bei der anschließenden Parade applaudierte der Festkettenträger und Vorsitzende des Musikvereins, seinen Kameraden und bedankte sich damit auf diese Weise für das Vertrauen im Verein. Schon früh um fünf Uhr hatte der Festtag mit dem Wecken begonnen. „Dafür wirken aber alle ziemlich ausgeschlafen“, stellte der Präsident der Geselligen Vereine, Christian Mülders, bei der Begrüßung im gut besuchten und wunderschönen Bürgerpark fest. Zahlreiche Besucher, darunter Vereine aus den benachbarten Orten, der Königsthron der Achterhoeker St. Marien-Bruderschaft, Bewohner des Katharinen-Seniorenhauses und besonders junge Familien wohnten dem Festakt bei. Immer wieder spendeten sie Applaus und sorgten so für eine entspannte und fröhliche Stimmung. Auch der Bürgermeister der Stadt Kevelaer, Dominik Pichler, hob die Kirmesfeierlichkeiten in Winnekendonk hervor: „Schon der Auftakt am vergangenen Freitag war sehr stimmungsvoll“, betonte er. Bei drei Kirmesfeierlichkeiten, die bereits in diesem Jahr in den umliegenden Ortsch…