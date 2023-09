Wallfahrtsgemeinde St. Marien feiert Vigil

Am vergangenen Samstag spielten Lichter in der Dämmerung eine ganz besondere Rolle: Nur durch Kerzen und einen Rest Abendsonne wird die Basilika erleuchtet, als sich die Menschen zur Vigil zur Feier der Geburt Marias eintreffen. Musikalisch begleitet wird die Andacht durch den Kammerchor der Basilikamusik. Dieser wird unterstützt von Basilikaorganist Elmar Lehnen. Die Gesamtleitung hat Chordirektor Romano Giefer. In der Predigt erinnert Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten an den Besuch der 1.400 Schülerinnen und Schülern der Liebfrauenschule Grefrath-Mülhausen (das KB berichtete) und wie deren Stimmen in der Kirche klangen. Er fragt die Gemeinde: „Wie groß ist Gott?“ Anschließend begibt sich die Gemeinde gemeinsam auf eine Lichterprozession durch die Straßen von Kevelaer. Hell erleuchten die Kerzen ihnen den Weg, der vom gemeinsamen Gebet begleitet wird.