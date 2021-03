Digitale Lesenacht am Gymnasium

Am Freitag, 5. März 2021, fand am Kardinal-von-Galen-Gymnasium eine digitale Lesenacht der Sechstklässler statt, zu der sich im Vorfeld 31 Schüler*innen angemeldet hatten. Das Lesen und Vorlesen zu später Stunde ist für Kinder und Jugendliche aufregend und spannend. Die besondere Atmosphäre einer Lesenacht schafft einen positiv besetzten Zugang zum Lesen und zu Büchern. Neben der Übernachtung an der Schule stehen gemeinsames Lesen, Geschichtenerzählen und unterschiedliche kreative Aktivitäten im Mittelpunkt einer Lesenacht.

Die Lesenächte der sechsten Klassen sind am Kardinal-von-Galen-Gymnasium zu einem festen Bestandteil lesefördernder Arbeit geworden. Obwohl durch Corona die Übernachtung in der Schule in diesem Jahr nicht möglich war, entschied sich die Schülervertretung unter der Leitung der SV-Lehrerin Anke Bauten und des SV-Lehrers Jens Auerbach, die Lesenacht digital durchzuführen.

Eine Auswahl von Klassikern

Los ging es um 20 Uhr. Die Schüler*innen machten es sich mit Knabbereien und Getränken vor den Bildschirmen gemütlich. Zehn Lehrer*innen sowie nachfolgend drei Schüler*innen lasen aus ausgewählten Werken vor. Die vielfältige Auswahl umfasste Klassiker wie „Urmel aus dem Eis“ von Max Kruse, Jugendbücher wie „Der Schreckensmeister“ von Walter Moers, den Comicroman „Tom Gates“ von Liz Pichon sowie eine englischsprachige Lektüre passend zum Lehrwerk der Sechstklässler*innen, um nur einige Beispiele zu nennen. So gab es für alle Schüler*innen Bücher, die die persönlichen Interessen ansprachen. Valdrin Qajani aus der Q2 leitete souverän durch den Abend und konnte zu jeder Zeit einen guten Kontakt zu den Sechstklässler*innen herstellen. Im Laufe des Abends stellten sich die Mitglieder der SV den jüngeren Schüler*innen vor. Zur Förderung der Interaktion wurden zwei Quizze eingebaut. Frau Aretz-Richter startete in einer Lesepause ein Kahoot-Quiz, bei dem die Schüler*innen sowohl Fragen zu den bereits vorgelesenen Werken als auch Scherzfragen beantworten mussten.

Dazu leitete Valdrin Qajani ein über den Abend verteiltes Stadt-Land-Fluss-Spiel, das den Schüler*innen ebenfalls viel Spaß machte. Auf den Gewinner wartet eine Überraschung in Form eines Büchergutscheins. Insgesamt entstand eine schöne Atmosphäre der Gemeinschaft zwischen SV, Lehrer*innen, und Schüler*innen. Die Rückmeldung der Sechstklässler*innen war ausschließlich positiv: „Wir fanden es toll, die Lehrer*innen mal von einer anderen Seite kennenzulernen“; „Es war ein toller Abend“; „Das können wir gerne schon bald wiederholen“; „War mal wieder etwas anderes“, Tenor der zahlreichen positiven Rückmeldungen.

Der Erprobungsstufenleiter Marcel Robens fasste den Eindruck der besonderen Lesenacht im Sinne aller Beteiligten zusammen: „Ich bedanke mich für einen gelungenen und toll organisierten und trotz der Länge kurzweiligen Abend. Es waren tolle Bücher. Und die Vorleser haben mich in ihren Bann gezogen. Großes Kompliment für dich, Valdrin, für die Moderation des Abends, auch den beiden SV-Lehrern mein herzliches Dankeschön.“