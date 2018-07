Aus dem Dschungel befreit

Ohne Zweifel ist die Schulentlassung eine der markanten Wegmarken im Leben eines jeden Menschen. Am gestrigen Mittwochvormittag war die Schulgemeinschaft der Hauptschule Kevelaer zusammenzukommen, um ihre diesjährigen Abgänger „ins Leben“ zu entlassen. Ob man dabei nun mehr das Ende eines Lebensabschnitts betonen oder den „Zauber eines neuen Anfangs“ beschwören möchte, ist im Grunde gleichwertig und so widmeten sich auch zahlreiche Beiträge mal der einen und mal der anderen Perspektive.

Schulleiterin Renate Timmermann begrüßte Schüler, Eltern, Lehrerkollegen und Ehrengäste dieses Vormittags. Allerdings sollen an so einem besonderen Tag natürlich die Schüler im Mittelpunkt stehen und so übernahmen die charmanten Damen Laura Fleddermann und Lorentina Aslani die meiste Zeit die Moderation des gut zweieinhalbstündigen Programms, das unter dem Motto „Ich bin ein Schüler – Holt mich hier raus!“ stand.

Erster Beitrag war eine Darbietung des Kurses Darstellendes Spiel/Gestalten der Gesamtschule Kevelaer-Weeze. „Fehler sind menschlich!“ – Dieser nur allzu natürlichen, aber nicht immer als selbstverständlich begriffenen Eigenschaft von uns allen widmeten sich die Schüler in verschiedenen Szenen, die sowohl ihren Spaß a…

