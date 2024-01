Hexenwerkstatt in Twisteden

In der Vorweihnachtszeit wurde die Twistedener St. Franziskus-Grundschule in eine Hexenwerkstatt verwandelt. Dazu duftete es nach Lebkuchen, Mandelkern und Süßigkeiten.

Der Förderverein der Grundschule hatte sich in diesem Jahr zur Adventszeit etwas einfallen lassen. 100 Grundschulkinder durften unter Anleitung einer Oberhexe kleine Hexenhäuschen basteln. Mit Hilfe einiger Eltern wurden die Schülerinnen und Schüler zu großen Baumeisterinnen und Baumeistern und fertigten aus Lebkuchenplatten ihr eigenes Häuschen an. Anschließend verzierten sie ihr Hexenhäuschen mit viel klebrigem Zuckerguss, Gummibärchen und Schokolade. Natürlich durfte dabei genascht, probiert und nach Herzenslust gekleckert werden. Möglich gemacht und unterstützt hatte diese zauberhafte Aktion die Bäckerei Büsch. Die fertig verhexten Knusperhäuschen durften selbstverständlich mit nach Hause genommen werden und sorgten mit Sicherheit an Weihnachten für riesigen Knabberspaß.