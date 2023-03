Arbeiten an der Schule in Wetten beginnen

Die ersten Baumaßnahmen für die Schulerweiterung und Sanierung des Bestands der Wettener Grundschule sind in dieser Woche gestartet. Im ersten Bauabschnitt wird der Anbau an der Südseite am Giebel der Schule in Richtung Franz-Terhoeven-Straße errichtet.

Die ersten Arbeiten dafür begannen am Montag. Zunächst werden die vorhandenen Holzschuppen und die Doppelgaragen abgerissen. Bürgerbusverein und Heimatverein, die diese bisher genutzt haben, finden Platz im Pavillon des Musikvereins in Wetten.

Im Anschluss werden in den Osterferien, ab dem 3. April 2023, sämtliche Versorgungsleitungen und Rohre für Strom, Wasser und Gas verlegt. Dazu wird ein Tiefbauunternehmen bei Arbeiten auch die Franz-Terhoeven-Straßen kreuzen und es wird zu Beeinträchtigungen an der Zufahrt einzelner Grundstücke kommen. In der Zeit ist mit Lärm und verstärktem Baumaschineneinsatz zu rechnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis nach Ostern andauern.

In den Sommerferien, ab dem 26. Juni 2023, sollen dann die eigentlichen Bauarbeiten mit Erd- und Rohbauarbeiten für den Anbau starten. Der Anbau mit Holzverkleidung soll später Platz für ein weiteres Klassenzimmer, Lagerräume und einen großen Mehrzweck- und Musikraum bieten, der sich je nach Bedarf trennen lässt oder als großer Raum z.B. für Festlichkeiten genutzt werden kann. Durch die Erweiterung entsteht zwischen Anbau und Bestand auch ein neuer Außenbereich.

Im zweiten Bauabschnitt wird das Bestandsgebäude saniert. Während der Sanierungsarbeiten werden die Kinder dann im neuen Anbau unterrichtet.

„Wir freuen uns, dass die Baumaßnahmen an der katholischen Grundschule Wetten jetzt beginnen können. Ziel ist es, die Container auf dem Schulhof abzulösen und mit dem neuen Anbau und der Sanierung des Bestandsgebäudes den notwendigen Platz für die Kinder zu schaffen. Wir stimmen uns bei der Planung eng mit der Schulleitung ab und planen die Bauabschnitte so, dass der Unterricht zu jeder Zeit weiter stattfinden kann“, erklärt Yvonne Völkel, Abteilungsleiterin Schulen und Sport bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

Im dritten und letzten Abschnitt werden die Container auf dem Schulhof abgebaut. Die Baumaßnahmen erstrecken sich voraus-sichtlich bis Ende 2024.