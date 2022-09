Mobile Kultur: Museum goes to School

Das Niederrheinische Museum in Kevelaer ist nicht nur ein Haus, sondern es ist wie jedes Museum auch eine Organisation und kann somit von seinem Standort zeitweise unabhängig werden. Da es für Schulen und Lehrerinnen und Lehrer immer schwieriger werde, Ausflüge zu organisieren, ist das Projekt „MUSEUM goes to SCHOOL“ entstanden.

Hier macht sich die Museumspädagogin auf den Weg, um Schulklassen der Umgebung zu besuchen. Mit im Gepäck hat sie diverse Kunst- und Kulturobjekte, die in ihrer robusten Beschaffenheit auf Reisen gehen dürfen. Gut und sicher sind diese in verschiedenen Truhen untergebracht und nach Schwerpunkten geordnet, die sich die Schulklassen selbst aussuchen dürfen.

Diese Truhe ist gefüllt mit den unterschiedlichsten und manchmal auch fragwürdigsten Objekten aus der Museumswelt. Die Schüler*innen können die wundersamen Dinge anschauen, begutachten und auch mal in die Hand nehmen, um selbst herauszufinden, worum es sich bei den Dingen handelt und wofür sie gebraucht werden bzw. wurden.

Bevor ein Kunstmaler mit seiner Arbeit beginnen konnte, musste er früher seine Farben selber herstellen, d.h. Pigmente verreiben und mit einem Bindemittel „malfähig“ machen. Dann waren da aber auch andere Künstler, die für ihre „Bilder“ noch nicht einmal einen Pinsel brauchten, sie verwendeten andere Werkzeuge. In dieser Truhe können die Schüler*innen entdecken, was es für unterschiedliche Künstler gab, wie sie gearbeitet haben und woher die faszinierenden Pigmente kommen.

Zu allen Zeiten haben Kinder gespielt – egal, ob sie arm oder reich waren oder wo sie wohnten und lebten. Welches Spielzeug es von den frühen Anfängen bis heute gab, ob oder wo man es kaufen konnte und was überhaupt alles Spielzeug sein kann, zeigen die Museumsobjekte in dieser Truhe.

Passend zur ausgesuchten Truhe lassen sich individuelle Workshops für jede Altersgruppe im Klassenzimmer konzipieren. Sie richten sich nach den Wünschen der Schüler*innen / Lehrer*innen und sind zeitlich variabel.

Das Projekt MUSEUM goes to SCHOOL richtet sich an Grundschulen, weiterführende Schulen (Sek I und II) und OGS, aber auch an Kitas sowie weitere soziale Einrichtungen. Die Anfahrt der Museumspädagogin samt Objekten mit dem Museumsfahrrad zur Schule ist kostenlos (mit dem Auto 0,50 € / km). Für das Entdecken der Truhen werden 30,00 € pro Unterrichtsstunde berechnet, gleiches gilt für Workshops. Das dazu benötigte Material kann entweder von den Schulen gestellt oder von den Schüler*innen selbst mitgebracht werden. Eine Bereitstellung von kostenpflichtigem Material durch das Museum ist nach vorheriger Absprache ebenfalls möglich.

Buchungen nimmt das Museum mindestens zwei Wochen vorher gerne entgegen unter 0 28 32 . 95 41 20 oder als E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de.