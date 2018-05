Der Kevelaerer SV stellt bereits früh die Weichen für die kommende Saison. Obwohl die laufende Spielzeit in der Kreisliga A noch gar nicht beendet und der perfekt gemachte Aufstieg erst rund eine Woche her ist, konnte der KSV nun schon den ersten Neuzugang präsentieren und so Fortschritte in Sachen Kaderplanung machen.