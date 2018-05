Seit einigen Wochen verstärkt Bruder Hubert Müller die Gemeinschaft der Canisianerbrüder im Priesterhaus. Die Canisianer sind nun zu viert: Neben Hubert Müller gehören der Gemeinschaft noch die Brüder Klaus Pittermann, Thomas Bischop und Werner Bölsterling an.

Geboren wurde Bruder Hubert 1941 in Ahaus. 1956 begann er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Fünf Jahre später trat er der Brüdergemeinschaft der Canisianer bei. Durch seine Tätigkeit als Ministrant und in der Jugendgruppe kannte er schon verschiedene Ordensgemeinschaften. Doch die Canisianer hatten ihn sofort angesprochen und so zögerte er nicht lange mit dem Eintritt.

Nach Kevelaer kam Müller schon 1963 zum Ende seines Noviziates. Drei Jahre verrichtete er den Pfortendienst im Priesterhaus. Weitere Aufgaben waren Sakristandienste; er half im Wallfahrtsbüro und bei der Betreuung der Kirchen und Kapellen am Kapellenplatz. Anschließend wirkte er acht Jahre als Internatserzieher auf der nahe gelegenenen Gaesdonck. Danac…

