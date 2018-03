Der Kevelaerer SV hat in seiner Fußballabteilung die Weichen für die kommende Saison 2018/19 gestellt. Mit Ferhat Ökce und Rene Laermann bleiben die Trainer der Ersten und Dritten Mannschaft erhalten. In der Zwoten gibt es mit dem Duo Tobias Häntsch und Dennis Büsen hingegen neue Trainer.



Der Kevelaerer SV hat in seiner Fußballabteilung die Weichen für die kommende Saison 2018/19 gestellt. So wurde die Zusammenarbeit mit Ferhat Ökce, dem Cheftrainer der Ersten Mannschaft, für ein weiteres Jahr bis 2019 verlängert. Der 34-jährige Ökce ist seit Beginn der Spielzeit 2015/16 für den aktuellen Spitzenreiter der Kreisliga A verantwortlich und hatte den KSV im letzten Sommer zum Aufstieg in die A-Liga geführt. „Ferhat leistet hier hervorragende Arbeit. Abgesehen von der aktuellen Tabellensituation, die nicht optimaler sein könnte, ist es ihm viel wichtiger, jeden einzelnen Spiele…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.