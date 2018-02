Die Lage ist ernst, für die Union Wetten geht es in der Kreisliga A ums nackte Überleben. Nach einer guten Wintervorbereitung geht es – vorausgesetzt die Wetterbedingungen spielen mit – am kommenden Wochenende mit der Rückrunde los. Vor dem Duell zum Start gegen den SC Blau-Weiß Auwel-Holt blickte Unions Trainer Marcel Lemmen auf die vergangenen Wochen, die anstehenden Aufgaben in der Liga und das Heimspiel gegen seinen Ex-Verein am Sonntag.



Die Lage ist ernst, für die Union Wetten geht es in der Kreisliga A ums nackte Überleben. Nach einer guten Wintervorbereitung geht es – vorausgesetzt die Wetterbedingungen spielen mit – am kommenden Wochenende mit der Rückrunde los. Vor dem Duell zum Start gegen den SC Blau-Weiß Auwel-Holt blickte Unions Trainer Marcel Lemmen auf die vergangenen Wochen, die anstehenden Aufgaben in der Liga und das Heimspiel gegen seinen Ex-Verein am Sonntag.

Zwölf Punkte, nur drei Saisonsiege, neun Niederlagen – die Ausgangslage der Union Wetten in der Tabelle der Kreisliga A ist vor dem Rückrundenstart der Lemmen-Elf bescheiden. Erst recht, wenn man auf die Konkurrenz blickt: Zwei Punkte Vorsprung haben der auf dem Relegationsplatz stehende SV Grün-Weiß Vernum und der auf dem ersten sicheren Nichtabstiegsplatz rangierende FC Concordia Goch, beide Teams haben aber jeweils ein Spiel weniger absolviert als die Wettener und könnten den Abstand unter Umstände…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.